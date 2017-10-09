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Евсеев: в «Текстильщике» большие долги по премиальным, мне тоже должны

9 октября 2017, понедельник. 03:08 Футбол

Экс-наставник «Текстильщика» Вадим Евсеев, вернувшийся в тренерский штаб «Амкара», поделился впечатлениями от работы в клубе ПФЛ.

«Поработал и кое-чего добился. Из 19 матчей под моим руководством „Текстильщик“ проиграл только один. В прошлом сезоне поднялись на третье место, в этом – на второе. Получилось создать коллектив, сплотить футболистов, для которых старался делать всё возможное. В частности, чтобы работа клуба позволяла им думать только об игре.

Но с этим были некоторые проблемы. Видимо, такие результаты стали несколько неожиданными для руководства клуба: оно не думало, что команда будет столько выигрывать. Потому что в «Текстильщике» есть большие долги по премиальным – и по прошлому сезону, и по этому. Футболистам объявили, что начнётся погашение, и они по-прежнему ждут. И мне тоже должны. Мы с руководителями договорились по срокам. Пока жду.

«Чертаново» – молодая, обученная команда, по делу идёт наверху, но «Текстильщику» по силам её догнать. Только для этого надо решить те организационные вопросы, о которых я сказал. Чтобы команда поднялась дивизионом выше, игроки должны думать только о футболе. К переходу на следующий уровень должно быть готово всё – и футболисты, и тренеры, и обслуживающий персонал, и город. Сейчас такой готовности нет. Руководство клуба задачу выйти в ФНЛ не ставило, место в тройке устраивало», — сказал Евсеев.

Евсеев также ответил на вопрос, изменились ли его функции по сравнению с первым периодом работы в «Амкаре»: «В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович Гаджиев дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
Амкар Текстильщик Вадим Евсеев Гаджи Гаджиев
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