Евсеев: в «Текстильщике» большие долги по премиальным, мне тоже должны

Экс-наставник «Текстильщика» Вадим Евсеев, вернувшийся в тренерский штаб «Амкара», поделился впечатлениями от работы в клубе ПФЛ.
«Поработал и кое-чего добился. Из 19 матчей под моим руководством „Текстильщик“ проиграл только один. В прошлом сезоне поднялись на третье место, в этом – на второе. Получилось создать коллектив, сплотить футболистов, для которых старался делать всё возможное. В частности, чтобы работа клуба позволяла им думать только об игре.
Но с этим были некоторые проблемы. Видимо, такие результаты стали несколько неожиданными для руководства клуба: оно не думало, что команда будет столько выигрывать. Потому что в «Текстильщике» есть большие долги по премиальным – и по прошлому сезону, и по этому. Футболистам объявили, что начнётся погашение, и они по-прежнему ждут. И мне тоже должны. Мы с руководителями договорились по срокам. Пока жду.
«Чертаново» – молодая, обученная команда, по делу идёт наверху, но «Текстильщику» по силам её догнать. Только для этого надо решить те организационные вопросы, о которых я сказал. Чтобы команда поднялась дивизионом выше, игроки должны думать только о футболе. К переходу на следующий уровень должно быть готово всё – и футболисты, и тренеры, и обслуживающий персонал, и город. Сейчас такой готовности нет. Руководство клуба задачу выйти в ФНЛ не ставило, место в тройке устраивало», — сказал Евсеев.
Евсеев также ответил на вопрос, изменились ли его функции по сравнению с первым периодом работы в «Амкаре»: «В целом они те же: есть главный тренер, есть помощники, в число которых вхожу я. Возможно, Гаджи Муслимович Гаджиев дал мне больше полномочий в тренировочном процессе. Теперь провожу и некоторые теоретические занятия, что бывало и раньше, но тогда – реже».