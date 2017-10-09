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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Саутгейт: Кейн — лучший в плане завершения атак из тех, с кем я играл и работал

9 октября 2017, понедельник. 03:29 Футбол

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, комментируя побед над Литвой в матче квалификации ЧМ-2018 (1:0), отметил нападающего команды Гарри Кейна, который забил единственный гол во встрече. Этот мяч стал для Кейна 15-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.

«Это фантастический показатель. Его умение завершать атаки находится на высочайшем уровне. В этом плане он лучший из тех, с кем мне доводилось играть и работать. Я всегда могу быть уверен, что если у него будет хорошая возможность, он её реализует. Сборной Англии повезло, что у неё есть такой нападающий.

Я не могу нарадоваться на его игру, как в индивидуальном плане, так и в командном. Знаю, все хотят, чтоб я передал ему капитанскую повязку в сборной, но я не хочу торопить события", — приводит слова Саутгейта The Telegraph.

Саутгейт: сборная Англии не забила Литве столько, сколько хотела
Источник: The Telegraph Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Литвы - Футбол Гарет Саутгейт Гарри Кейн
Новости. Чемпионат мира 2018
9 октября 2017, понедельник
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