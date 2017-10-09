Саутгейт: Кейн — лучший в плане завершения атак из тех, с кем я играл и работал

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, комментируя побед над Литвой в матче квалификации ЧМ-2018 (1:0), отметил нападающего команды Гарри Кейна, который забил единственный гол во встрече. Этот мяч стал для Кейна 15-м в нынешнем сезоне во всех турнирах.
«Это фантастический показатель. Его умение завершать атаки находится на высочайшем уровне. В этом плане он лучший из тех, с кем мне доводилось играть и работать. Я всегда могу быть уверен, что если у него будет хорошая возможность, он её реализует. Сборной Англии повезло, что у неё есть такой нападающий.
Я не могу нарадоваться на его игру, как в индивидуальном плане, так и в командном. Знаю, все хотят, чтоб я передал ему капитанскую повязку в сборной, но я не хочу торопить события", — приводит слова Саутгейта The Telegraph.