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Бирхофф намерен воспрепятствовать тому, чтобы Лёв возглавил «Баварию»

9 октября 2017, понедельник. 06:56 Футбол

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал информацию немецких СМИ о том, что руководство мюнхенской «Баварии» намерено назначить на пост главного тренера наставника национальной команды Йоахима Лёва. Сообщалось, в частности, что немецкий гранд хочет видеть Лёва у себя после окончания чемпионата мира 2018 года.

«С одной стороны, у Лёва действующий контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 года. С другой стороны, должен сказать следующее: если «Бавария» начнёт действовать, я воспрепятствую этому», — приводит слова Бирхоффа интернет-издание Sport1.

28 сентября «Бавария» уволила с поста главного тренера Карло Анчелотти, и команду до конца сезона возглавил Юпп Хайнкес.

Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Сборная Германии — Футбол Йоахим Лёв Оливер Бирхофф
Новости. Футбол
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