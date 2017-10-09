Бирхофф намерен воспрепятствовать тому, чтобы Лёв возглавил «Баварию»

Менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф прокомментировал информацию немецких СМИ о том, что руководство мюнхенской «Баварии» намерено назначить на пост главного тренера наставника национальной команды Йоахима Лёва. Сообщалось, в частности, что немецкий гранд хочет видеть Лёва у себя после окончания чемпионата мира 2018 года.
«С одной стороны, у Лёва действующий контракт с Немецким футбольным союзом до 2020 года. С другой стороны, должен сказать следующее: если «Бавария» начнёт действовать, я воспрепятствую этому», — приводит слова Бирхоффа интернет-издание Sport1.
28 сентября «Бавария» уволила с поста главного тренера Карло Анчелотти, и команду до конца сезона возглавил Юпп Хайнкес.