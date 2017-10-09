Мюллер: Хайнкес? У «Баварии» вновь будут хорошие тренировки

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер очень рад назначению Юппа Хайнкеса на пост главного тренера команды. Немецкий специалист сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти, у которого Мюллер не всегда попадал в основной состав.
«У «Баварии» вновь будут хорошие тренировки. Он сможет дать команде новые импульсы в том, что касается страсти, готовности выкладываться полностью и оборонительных действий. Благодаря новым импульсам к команде предъявляются новые требования. И вне зависимости от того, кто её возглавил. Надеюсь, «Бавария» продемонстрирует это в ближайшей игре», — приводит слова Мюллера Sport1.
Нетцер: «Бавария» не могла выбрать лучшего тренера, чем Хайнкес