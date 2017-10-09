Роша: болельщики «Спартака» похожи на фанатов «Гремио»

Нападающий «Спартака» Педро Роша считает, что болельщики красно-белых похожи на фанатов «Гремио», цвета которого 23-летний бразилец защищал до перехода в московский клуб.
«Болельщики «Спартака» фанатичны, похожи на фанатов «Гремио». Я продолжаю следить за выступлением команды и всегда смотрю их матчи», — цитирует Рошу Torcedores.
Педро Роша играл за «Гремио» с 2013 года, откуда в августе этого года перешёл в «Спартак», подписав контракт до конца сезона-2020/21. Вместе с «Гремио» нападающий в 2016 году выиграл Кубок Бразилии.
Педро Роша забил дебютный гол за «Спартак» в матче с «Уралом»