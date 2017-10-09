Нападающий Корниленко признан лучшим игроком ФНЛ в сентябре по версии лиги

Лучшим футболистом сентября в ФНЛ по версии лиги стал нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. В прошлом месяце белорусский форвард забил четыре гола, три из которых стали для самарцев победными.
Второе место занял форвард «Зенита-2» Андрей Панюков, который в сентябре отличился шесть раз, в том числе сделав хет-трик в матче с «Факелом» (4:1). На третьем месте – лидер в списке лучших снайперов первенства Андрей Козлов («Енисей»).
В голосовании болельщиков лучшим стал вратарь «Енисея» Михаил Филиппов. В его пользу высказалось 34% проголосовавших.
Корниленко забил победный гол «Крыльев» «Зениту-2» красивым ударом «ножницами»