Павлюченко: чемпионат мира — 2018 в России будет лучшим в истории

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко, ныне выступающий за «Арарат», высказал мнение, что на чемпионате мира 2018 года в России не возникнет проблем с безопасностью для болельщиков.
«Я абсолютно уверен, что фанатам понравится здесь, и я уверен, что это будет лучший чемпионат мира в истории. Все фанаты придут сюда и получат удовольствие, я абсолютно уверен. Существует неправильное представление о том, что в Россию придут люди, и они пострадают. Любой, кто приходит сюда, может увидеть, что это не так. Я уверен, что всё будет в порядке.
Проблемы с безопасностью есть по всему миру, где бы вы ни находились, но я уверен, что организация чемпионата будет отличной и тут будет безопасно для болельщиков. Я думаю, что люди, которые приедут сюда на чемпионат мира, останутся здесь, потому что они никогда не захотят уезжать. Это будет чемпионат мира, чтобы запомнить его», — цитирует Павлюченко Mirror.