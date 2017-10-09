Павлюченко: лучшие футбольные дни я провёл в Англии, это лучший чемпионат в мире

Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко, ныне выступающий за «Арарат», заявил, что жалеет о уходе из лондонского клуба, и назвал время в стане «шпор» лучшим в своей карьере. Российский футболист выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год.
«Свои лучшие футбольные дни я провёл в Англии. Мне там всё очень нравилось. Это лучший чемпионат в мире. Когда люди спрашивают меня про Англию, я всегда отвечаю, что если у тебя есть какое-либо предложение о контракте, то ты обязательно должен согласиться и поехать туда, там играют в лучший футбол.
Не жалею о проведённом времени в Англии, единственное сожаление то, что я покинул Англию по собственному желанию. Я не должен был покидать Англию ради России. Я бы мог остаться в „Тоттенхэме“, мне не нужно было уходить, и это моё самое большое сожаление», — цитирует Павлюченко Mirror.