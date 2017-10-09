Сарри: сегодняшний «Ювентус» — самый сильный за последние 7-8 лет

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри считает, что идущий на втором месте «Ювентус» по-прежнему является фаворитом на победу в чемпионате Италии и считает состав туринцев самым сильным за последние годы.
«Нынешний «Ювентус» — сильнейший за последние семь-восемь лет. Для меня они остаются фаворитами, и было бы самонадеянно сравнивать себя с ними. Пока рано делать выводы после семи матчей, это не показатель. Это приятное чувство, но момент, когда всё решится, ещё далеко», — цитирует Сарри Gazzetta dello Sport.
«Наполи» опережает идущий вторым «Ювентус» на два очка. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
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