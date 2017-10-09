Бывший нападающий сборной Англии Крауч вошёл в Книгу рекордов Гиннесса

Достижение Питера Крауча, бывшего нападающего сборной Англии, ныне выступающего за «Сток Сити», вошло в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает brfootball, Крауч забил больше всех головой в матчах английской Премьер-лиги.
Крауч за свою карьеру сыграл за «Астон Виллу», «Саутгемптон», «Ливерпуль», «Портсмут», «Тоттенхэм Хотспур» и «Сток Сити» в общей сложности 436 матчей. На данный момент на его счету 105 голов, из которых 36 было забито головой.
Ближайшим преследователем является нападающий «Арсенала» Оливье Жиру, у которого 28 мячей, забитых головой.
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