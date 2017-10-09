Матч «Арсенал» – «Торпедо-БелАЗ» посетили 2700 зрителей

Товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси, который состоялся 8 октября, несмотря на прохладную погоду вызвал интерес у зрителей. Контрольный поединок, который прошёл в Туле и завершился вничью (0:0), посетили 2700 человек. В пресс-службе «оружейников» рассказали, что на игру приехали около 20 болельщиков из Беларуси.
После 12 туров подопечные Миодрага Божовича занимают 12-е место в турнирной таблице РФПЛ. Матч 13-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Зенитом» и тульским «Арсеналом» запланирован на 15 октября. Встреча состоится в Санкт-Петербурге.
Тульский «Арсенал» зимой на сборах в Турции сыграет 7-8 контрольных матчей