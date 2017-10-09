Олич: для Хорватии невыход на чемпионат мира—2018 станет катастрофой

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич в преддверии выездного отборочного матча чемпионата мира—2018 своих соотечественников против команды Украины высказал мнение, что нынешнее поколение хорватской сборной является одним из лучших за всю историю.
«Для Хорватии невыход на ЧМ-2018 станет катастрофой, на 100%! По мнению многих, это поколение — одно из лучших в истории сборной. Никогда такого не было, чтобы семь-восемь наших парней представляли лучшие клубы мира. И не просто представляли – лидировали в них! Смотрите: Манджукич – «Ювентус», Перишич и Брозович – «Интер», Лука и Ковачич – «Реал» (Мадрид), Ракитич – «Барселона», вратарь Субашич – «Монако». Как такая отличная команда может не попасть на чемпионат мира?! У нас масса проблем, но я уверен, что сегодня вечером ребята достойно представят Хорватию и заберут три очка. Они нам очень, очень нужны!» — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Ивицей Оличем читайте на «Чемпионайте» в ближайшее время.