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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Олич: для Хорватии невыход на чемпионат мира—2018 станет катастрофой

9 октября 2017, понедельник. 15:35 Футбол

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич в преддверии выездного отборочного матча чемпионата мира—2018 своих соотечественников против команды Украины высказал мнение, что нынешнее поколение хорватской сборной является одним из лучших за всю историю.

«Для Хорватии невыход на ЧМ-2018 станет катастрофой, на 100%! По мнению многих, это поколение — одно из лучших в истории сборной. Никогда такого не было, чтобы семь-восемь наших парней представляли лучшие клубы мира. И не просто представляли – лидировали в них! Смотрите: Манджукич – «Ювентус», Перишич и Брозович – «Интер», Лука и Ковачич – «Реал» (Мадрид), Ракитич – «Барселона», вратарь Субашич – «Монако». Как такая отличная команда может не попасть на чемпионат мира?! У нас масса проблем, но я уверен, что сегодня вечером ребята достойно представят Хорватию и заберут три очка. Они нам очень, очень нужны!» — сказал Олич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Ивицей Оличем читайте на «Чемпионайте» в ближайшее время.

Турнирная таблица отборочного раунда ЧМ-2018

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Украины — Футбол Сборная Хорватии — Футбол Ивица Олич
Новости. Чемпионат мира 2018
9 октября 2017, понедельник
15:35 Олич: для Хорватии невыход на чемпионат мира—2018 станет катастрофой
15:20 Олич: для Хорватии игра со сборной Украины — это матч года!
14:17 Кутепов: в «Спартаке» ограничений больше, поэтому отъедаемся в сборной
12:50 Вида: Украина – мой второй дом, но сделаю всё, чтобы Хорватия добилась победы
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11:23 Эззатоллахи: Россия остаётся сильной командой, одной из самых сильных в Европе
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05:07 Ротань: сделали всё, что от нас зависело, чтобы Марлос адаптировался в сборной
04:40 Наставник сборной Хорватии: матч с Украиной станет самым важным в моей карьере
03:29 Саутгейт: Кейн — лучший в плане завершения атак из тех, с кем я играл и работал
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01:54 Лопетеги: уверен, Аргентина и Месси попадут на чемпионат мира — 2018
01:16 Рыбусь: теперь меня будут много расспрашивать о России и «Локомотиве»
01:03 Тренер сборной Шотландии уверен, что выйти на ЧМ-2018 команде помешала генетика
00:55 Канте из-за повреждения пропустит матч Франция — Беларусь
00:42 Футболисты сборной Египта получат по $ 84,8 тыс. за выход на ЧМ-2018
00:24 Навалка: верю, что ЧМ-2018 сложится для сборной Польши успешно
00:09 Бородюк: у футболистов сборной Казахстана есть бойцовский характер
8 октября 2017, воскресенье
23:56 Германия установила рекорд по числу голов в одном европейском отборочном турнире
23:55 Сборная Германии повторила достижение испанцев
23:43 Источник: сборная Англии опасается шпионажа во время ЧМ-2018
23:38 Германия — Азербайджан — 5:1. Немцы выиграли все матчи в отборе ЧМ-2018
23:08 Казахстан с Бородюком показал худший результат по очкам в квалификации за 12 лет
23:06 Голкипер сборной Египта может стать самым возрастным игроком в истории ЧМ
22:38 Хислоп: Месси нельзя считать лучшим в истории, поскольку он не выигрывал ЧМ
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21:47 Коноплянка: не могу обещать болельщикам победу, но Украина будет за неё бороться
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21:03 Сборная Англии повторила свой рекорд, не проиграв в 21 матче отбора ЧМ подряд
20:55 Сборная Польши получила прямую путёвку на ЧМ-2018
20:54 Сборная Словакии опередила Шотландию и заняла второе место в группе F
20:51 Леви: Израиль боится проиграть в матче с Лихтенштейном, но не в игре с Испанией
20:48 Левандовски обновил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ
20:13 Пятов: всё в ногах игроков сборной Украины
20:02 Роберто Мартинес: очень сложно найти в Европе полузащитника лучше Де Брёйне
19:40 К. Навас побрил налысо наставника сборной Коста-Рики после выхода на ЧМ-2018
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