Полоз может помочь сборной России в матче с Ираном

Нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Полоз может сыграть в товарищеском матче с Ираном (10 октября). Главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии встречи рассказал о состоянии здоровья игрока, который пропустил встречу с Южной Кореей (4:2).
«Мы ждём медицинских заключений, кто готов, кто нет. Полоз тренировался вчера, думаю, и сегодня будет. Шанс появления в заявке точно есть, в составе не знаю. Всё остальное скажут врачи, кто в каком состоянии находится.
А по ротации, я не люблю это слово. Как будто чужой игрок в команду попадает. Есть контрольные матчи, где замены разрешены в большем количестве. В прошлом матче мы почти все замены использовали. Завтрашняя игра покажет, кто начнёт в стартовом составе и какие действия мы будем предпринимать», — рассказал Черчесов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Иран. Начало — в 19:00 мск.