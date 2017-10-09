Кирьяков: я двумя руками за приглашение Габулова в сборную России

Российский специалист Сергей Кирьяков, последним местом работы которого был тульский «Арсенал», оценил шансы «канониров» в матче 13-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Зенитом» (15 октября) и поддержал вратаря Владимира Габулова.
" «Арсенал» может отнять очки. «Зениту» нужно быть начеку: лёгкой прогулки не будет. Результаты последнего тура тому подтверждение: туляки обыграли «Краснодар» — играющую команду, которая до последних туров была основным преследователем «Зенита». Словом, «Арсенал» способен преподнести сюрприз. Если «Зенит» рассчитывает добыть три очка, нужно выходить с первых минут с хорошим настроем.
Понятно, что «Арсенал» летом укрепился. Пришли квалифицированные игроки, которые могут проявлять себя в атакующей игре. В матчах с «Ахматом», «Краснодаром», когда «Арсенал» совсем не считался фаворитом, он неожиданно добывал очки. Возможно, правда, в Санкт-Петербурге на туляков негативно повлияет то, что не сможет сыграть Лука Джорджевич. Он забил четыре мяча, прежде всего за счёт индивидуальных качеств. Но, повторюсь, даже в его отсутствие от «Арсенала» можно ждать сюрпризов.
В первую очередь Габулов своей игрой заслужил вызов в сборную. Владимир — более опытный вратарь. Опыт играет сейчас за него. В тех матчах, которые он проводит за «Арсенал», он приносит очки команде именно за счёт своего опыта. Команда проводит много игр на ноль, и я вижу в этом огромную заслугу Владимира. Я двумя руками за его приглашение в сборную. Не стоит даже говорить о том, что он не был достоин призываться в национальную команду", — цитирует Кирьякова сайт питерцев со ссылкой на журнал «PROЗенит».