Президент «Наполи» подтвердил заинтересованность в переходе Кьезы

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что предпринимал попытки заполучить полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу.
«Я делал несколько запросов, последний — около 20 дней назад, но в «Фиорентине» даже не назвали цену, которую они хотят получить за Кьезу», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
Кьеза, который является воспитанником «Фиорентины», регулярно начал попадать в состав команды в прошлом сезоне. В текущем сезоне молодой футболист провёл шесть матчей в Серии А и забил два гола.
Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2021 года, но стороны уже ведут переговоры о его продлении.
«Зенит» планирует сделать «Фиорентине» второе предложение по трансферу Кьезы