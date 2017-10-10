Кандрева: победы никогда не бывают банальными

Полузащитник сборной Италии Антонио Кандрева прокомментировал выездную победу над Албанией (1:0) в заключительном матче 10-го тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.
«После игры с Македонией (1:1) мы хотели доказать себе кое-что и, думаю, смогли добиться хорошего результата. Победы никогда не бывают банальными и не считаются чем-то разумеющимся.
Мы поняли, что нам нужно было держаться вместе и выйти в стыки. Теперь ждём жеребьёвки, чтобы узнать своих оппонентов», — сказал Кандрева в эфире Rai Sport.
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