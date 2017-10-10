Коулман: разочарованные лица игроков сборной Уэльса – всё, о чём я сейчас думаю

Главный тренер сборной Уэльса Крис Коулман прокомментировал домашнее поражение от команды Ирландии (0:1) в заключительном матче отборочного турнира ЧМ-2018, которое не позволило его подопечным занять второе место в группе. Ирландия благодаря победе гарантировала себе участие в стыковых матчах.
«Главный тренер ирландцев Мартин О`Нил проделал великолепную работу, удачи его команде. Мои игроки сегодня оставили на поле всё, но этого оказалось недостаточно. Мы выиграли в последних трёх матчах, но в решающей, четвёртой, победить не смогли. Иногда ты побеждаешь, иногда – проигрываешь. Это больно, но из таких поражений, как сегодня, ты извлекаешь урок.
Всё, о чём могу сейчас думать, — это разочарованные лица игроков в раздевалке. Их сейчас не утешить, но они должны гордиться собой. Что касается моего будущего, то возьму некоторое время до тех пор, пока всё не уляжется. После этого сядем и поговорим.
Желаю удачи О`Нилу и его команде. Надеюсь, ирландцы пробьются на чемпионат мира», — цитирует Коулман Sky Sports.