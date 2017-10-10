«Анжи» проведёт контрольный матч со своим дублем

Как стало известно «Чемпионате», во время перерыва в российской Премьер-Лиги на матчи национальных сборных футболисты махачкалинского «Анжи» проведут контрольный матч со своими дублёрами. Игра состоится 10 октября.
После 12 туров РФПЛ «Анжи» с девятью очками располагается на последней 16-й строчке в турнирной таблице. Команда не может одержать победу в четырёх последних матчах подряд. В ближайшей встрече 13-го тура махачкалинцы отправятся в Екатеринбург, где 14 октября сыграют с местным «Уралом».
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