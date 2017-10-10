Насри: мне жаль Бензема, он очень хочет вернуться в сборную Франции

Французский полузащитник «Антальяспора» Самир Насри признался, что не понимает решения главного тренера сборной Франции Дидье Дешама не вызывать в команду форварда «Реала» Карима Бензема.
«Мне жаль Карима, потому что он действительно хочет вернуться в сборную. Уже 9-10 лет Бензема играет важную роль в «Реале». Должен наступить момент, когда его достижения нужно признать.
Глупо не использовать такого футболиста, как Бензема. Можно составить атаку из него, Мбаппе, Гризманна и Дембеле. Это же фантастика», – цитирует Насри Marca.
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