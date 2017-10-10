Тренер: Капленко не хочет играть за Беларусь — мы ему надоели, он нам уже надоел

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис подтвердил, что хавбек «Зенита» Кирилл Капленко не хочет выступать за белорусскую «молодежку».
«Вы же писали, что в тот день, когда он должен был быть здесь, он играл с „Томью“ за „Зенит“.
Это вопрос плоскости юрисдикции федерации и „Зенита“. Все. Человек не хочет играть — мы ему надоели, он нам уже надоел. И вы надоели с этими вопросами», — цитирует тренера «Прессбол».
Ранее пресс-атташе Белорусской федерации футбола Александр Алейник заявил, что федерация направит жалобу в ФИФА на Капленко и «Зенит» в случае, если игрок не явится на сбор молодёжной сборной Беларуси.
Полузащитник «Зенита» Капленко отказался от выступления за Беларусь