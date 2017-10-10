Головин: я бы хотел уехать за рубеж следующим летом

Полузащитник ЦСКА Александр Головин признался, что хотел бы попробовать свои силы за пределами России и при наличии соответствующих предложений присоединиться к одному из европейских клубов в следующем сезоне.
«У меня есть желание уехать за рубеж. Я бы хотел следующим летом уехать, если будут предложения. С детства об этом мечтаю. Два варианта — Германия или Англия. Англия на первом месте. «Арсенал»? Да, хорошая команда, и я бы с радостью туда пошёл. Думаю, нужна будет адаптация к английским скоростям, но рядом с такими футболистами легче прогрессировать.
Мы со Слуцким много раз общались, несколько раз виделись. Он прилетал в Москву и рассказывал, какие там скорости, даже в Чемпионшипе. Это очень сильная лига, и я сам слежу за матчами «Халла». Поговорили обо всём», — сообщил Головин в эфире телепроекта «Футбол России».