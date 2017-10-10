Ярмоленко: украинцы где-то недоработали во втором тайме игры с Хорватией

Атакующий полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от соперников из Хорватии (0:2), которое оставило коллектив Андрея Шевченко вне чемпионата мира — 2018 в России.
«Не знаю, с чем связана слабая игра во втором тайме. Может, сил не хватило. Тяжело сказать. Видно, что у сборной Хорватии игроки очень высокого уровня. Допустили одну ошибку в обороне, пропустили гол, а потом было тяжело собраться. Когда пропустили второй гол, стало понятно, что нам будет тяжело забить три мяча. Во втором тайме моментов практически не возникало.
У нас был план на игру — не давать играть центральным полузащитникам. Ракитич, Модрич — это их самая сильная линия. Мы с ними играли персонально. Во втором тайме где-то недоработали. Модрич только развернулся и сразу отдал передачу как рукой. Так они забили», — цитирует Ярмоленко «Террикон».