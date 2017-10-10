Экс-игрок «Спартака» и «Рубина» Грановский покинул «Черноморец»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Грановский покинул пост тренера одесского «Черноморца», сообщается на официальном сайте украинского клуба. Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.
Грановский с 2015 по 2017 год был помощником главного тренера одесситов. В августе он был назначен и.о. главного тренера «Черноморца», но в этой должности провёл лишь один матч, в котором одесситы потерпели разгромное поражение от «Зари» (0:5).
41-летний Грановский защищал цвета «Спартака» в 2001 году. Также он в течение некоторого времени выступал за «Рубин».
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