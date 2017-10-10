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Макелеле: действительно, Касемиро мне напоминает меня

10 октября 2017, вторник. 07:05 Футбол

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле адресовал слова похвалы хавбеку команды Карлосу Касемиро. Футболиста сборной Бразилии сейчас многие сравнивают с Макелеле, и последний не думает, что для этого нет оснований.

«Касемиро показывает отличную игру. Перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2015/16 я беседовал с ним в раздевалке. Он отлично знает позицию, на которой выступает, справляясь со своими обязанностями легко. Действительно, Касемиро мне напоминает меня. Некоторые думают, что я только и делал, что бегал по полю. Но нужно знать, куда бежать и как действовать. Касемиро очень сообразительный и позиционно всегда действует верно. Он может забивать голы, я же вперёд не шёл. Ведь у нас были такие игроки… Для Касемиро самым важным должно быть то, чтобы одноклубники признавали важность его работы на поле. Именно это и является его главным трофеем», — цитирует Макелеле Marca.

Макелеле: не было стыдно, когда Зидан пробрасывал мне мяч между ног
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Реал Мадрид Карлос Касемиро Клод Макелеле
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