Макелеле: действительно, Касемиро мне напоминает меня

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Клод Макелеле адресовал слова похвалы хавбеку команды Карлосу Касемиро. Футболиста сборной Бразилии сейчас многие сравнивают с Макелеле, и последний не думает, что для этого нет оснований.
«Касемиро показывает отличную игру. Перед финальным матчем Лиги чемпионов сезона-2015/16 я беседовал с ним в раздевалке. Он отлично знает позицию, на которой выступает, справляясь со своими обязанностями легко. Действительно, Касемиро мне напоминает меня. Некоторые думают, что я только и делал, что бегал по полю. Но нужно знать, куда бежать и как действовать. Касемиро очень сообразительный и позиционно всегда действует верно. Он может забивать голы, я же вперёд не шёл. Ведь у нас были такие игроки… Для Касемиро самым важным должно быть то, чтобы одноклубники признавали важность его работы на поле. Именно это и является его главным трофеем», — цитирует Макелеле Marca.