Инфантино: Марадона в одиночку выигрывал титулы, а Месси надо выиграть мундиаль

Президент ФИФА Джанни Инфантино провёл параллель между бывшим футболистом сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадоной и нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, который также защищает цвета «альбиселесте». Инфантино считает, что Месси надо выиграть чемпионат мира, что удалось Марадоне в 1986 году.
«Марадона почти в одиночку выигрывал титулы, играя определяющую роль. Он действительно был магом на поле. На мой взгляд, мы должны уважать всё, что сделал Диего для футбола. Вряд ли подобного достигнет какой-нибудь руководящий орган или президент. Марадона заставил нас влюбиться в футбол, вне зависимости от того, были ли мы аргентинцами или болельщиками «Наполи». Что же касается Месси, то он экстраординарен. Оба вписали свои страницы в историю футбола: 80-е и 90-е были эпохой Марадоны, а эти последние десять лет принадлежат Месси. Конечно, Марадона ещё и мундиаль выиграл, а Месси всё ещё должен сделать это. Есть много великих игроков, не выигравших чемпионат мира. И есть игроки, которые не так велики, но они добились победы на мундиале. В этом красота футбола», — цитирует Инфантино La Nación.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли Месси участвовать в чемпионате мира 2022 года, Инфантино сказал: «Возможно. Когда мы следим за его действиями на поле, такое впечатление, что никто не сможет прикоснуться к нему. Месси никогда не ломается и не болеет. Он настолько быстр, что даже при желании его не могут бить по ногам».