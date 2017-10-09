Кемпес: только фанаты Марадоны обрадуются, если Месси не попадёт на ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Аргентины Марио Кемпес выразил мнение, что непопадание национальной команды с нападающим Лионелем Месси на ЧМ-2018 станет катастрофой.
«Чемпионат мира без Аргентины и Месси – это было бы катастрофой. Единственные, кто бы обрадовался такому развитию событий, — только фанаты Марадоны. Тогда они смогли бы продолжить говорить, что Диего является лучшим игроком в истории.
Не понимаю, когда говорят, что проблема сборной Аргентины заключается в психологии. Мог бы в это поверить только в том случае, если бы игроки были неопытными мальчишками, которых впервые вызвали в сборную, чтобы играть при переполненных трибунах. Однако в данной ситуации нет никаких проблем с психологией.
У Хорхе Сампаоли есть 90 минут, чтобы доказать, что он действительно является спасителем. Ведь когда он возглавил сборную, все называли его спасителем для Аргентины», — цитирует Кемпеса FourFourTwo со ссылкой на эфир Super Deportivo Radio de Santa Fe.
Сборная Аргентины с Месси рискует пропустить ЧМ-2018. За тур до окончания отборочного группового турнира в Южной Америке команда занимает шестое место и не попадает даже в стыковые матчи. Пятое место, дающего такое право, аргентинцы уступили Перу по дополнительным показателям. В заключительной встрече квалификации Аргентина 11 октября сыграет с Эквадором на выезде.