Хохлов: назначение в «Динамо» стало неожиданностью, хотя допускал такой вариант

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что назначение на эту должность стало для него неожиданностью. Срок действия его контракта рассчитан до конца сезона-2017/18. При условии выполнения поставленных задач контракт может быть пролонгирован.
«Назначение стало неожиданностью, хотя, безусловно, с учётом ситуации я допускал такой вариант развития событий, исходя из результатов. Как и Калитвинцев, уверен, думал о таком сценарии. Мы очень по-доброму пообщались и сегодня, и вчера по телефону, он пожелал мне удачи. Всё исключительно уважительно.
Предложение возглавить команду получил в пятницу вечером. Некий план действий на этот случай в голове уже был. Я ответил согласием и в субботу утром уже провёл первую тренировку. Я как тренер понимаю все риски. Если не будет результата, любой тренер будет крайним, это логично.
Со Смертиным и Широковым общались после назначения. И будем продолжать это делать. Мы постоянно на связи, обсуждаем ситуацию, делимся друг с другом мнениями. Что касается «дела М`Вила», то любая не совсем красивая история не добавляет морального стимула, но это клубные дела. А команда должна быть сконцентрирована на спортивных вопросах.
Чтобы игроки обсуждали долги – такого не слышал. А с руководством мы эту тему проговаривали. Прогнозы оптимистичные, в скором времени обещают рассчитаться с командой. Трансферные планы на зиму даже не обсуждали пока, есть локальные задачи и планы, а остальное пока преждевременно. Понятно, что есть какие-то мысли на будущее, но не более", — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.