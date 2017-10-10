«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Канте

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте является главной трансферной целью «ПСЖ», утверждает Le Parisien. Спортивный директор парижан Антеро Энрике попробует приобрести 26-летнего футболиста во время летнего трансферного окна на замену 35-летнему Тьяго Мотте, чей контракт истекает по окончании сезона.
Ожидается, что «ПСЖ» вступит в переговоры по трансферу Канте в ближайшие месяцы. Препятствием для осуществления сделки может стать финансовый фэйр-плей. Кроме того, парижанам предстоит убедить самого футболиста. Недавно Канте признался: он не жалеет, что отказался от предложения «ПСЖ», когда выступал за «Лестер».
Канте: не жалею, что отказался от предложения «ПСЖ»