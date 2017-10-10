Стоичков будет лишён поста почётного консула Болгарии в Испании

Министерство иностранных дел Болгарии объявило, что хочет снять с поста почётного консула в Испании бывшего футболиста «Барселоны» Христо Стоичкова из-за его публичных выступлений с критикой испанских властей. Вопрос по Стоичкову в ближайшее время будет рассмотрен Советом министров Болгарии.
МИД Болгарии также отметил, что последние несколько лет деятельность Стоичкова в качестве почётного консула затруднял тот факт, что в основном он проживает в США.
В начале октября Стоичков заявил, что поддерживает референдум о независимости Каталонии. Также он осудил действия испанской полиции во время проведения референдума.
Вице-премьер Испании подаст в суд на Стоичкова за обвинение во франкизме