Вице-президент Испании подаст в суд на Стоичкова за обвинение во франкизме

Вице-президент Испании Сорайя Саэнс де Сантамария намерена подать в суд на бывшего нападающего «Барселоны» Христо Стоичкова, сообщает Marca.
Сантамария собирается сделать это вследствие слов экс-футболиста сборной Болгарии. Стоичков, в частности, обвинил политика, её деда, отца и даже несовершеннолетнего сына во франкизме. Стоичков выразил недоумение её деятельностью и посоветовал ей подать в отставку с этого поста, отметив, что она посылает полицию бить ни в чём не повинных людей. Кроме того, всё правительство Испании Стоичков назвал позором.
Слова Стоичкова последовали на фоне событий, связанных с референдумом в Каталонии относительно независимости региона от Испании.
Франкизм — система и идеологическое обоснование диктатуры Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 год. Наряду с итальянским фашизмом и немецким национал-социализмом относится к трём классическим типам фашизма.