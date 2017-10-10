Кейлор Навас не сыграет с «Хетафе» и может пропустить игру с «Тоттенхэмом»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас вернулся в расположение мадридского клуба с травмой, полученной в сборной Коста-Рики.
Как сообщает AS, у основного вратаря «сливочных» повреждение мышцы правого бедра и он пропустит гостевой матч 8-го тура испанской Примеры с «Хетафе» 14 октября.
Кроме того, 30-летний страж ворот может пропустить матч группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур», который состоится в Мадриде 17 октября.
В нынешнем сезоне Кейлор Навас провёл в составе «Реала» 11 матчей и пропустил восемь мячей. Запасным вратарём команды является Кико Касилья.
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