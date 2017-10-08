К. Навас побрил налысо наставника сборной Коста-Рики после выхода на ЧМ-2018

Голкипер «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас после домашней ничьей с Гондурасом (1:1) в отборочном матче чемпионата мира 2018 года в раздевалке побрил налысо главного тренера национальной команды Оскара Рамиреса.
Ничья обеспечила сборной Коста-Рики путёвку на ЧМ-2018. Ранее Рамирес пообещал побриться налысо в том случае, если его команда выйдет в финальную стадию чемпионата мира. Наставник сдержал своё обещание, а видео, на котором он лишается своих волос, было опубликовано на странице Федерации футбола Коста-Рики в «Фейсбуке».
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