Молодёжная сборная России проиграла сербам в отборочном матче ЧЕ-2019

Молодёжная сборная России в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21 в Нови Саде встречалась со сборной Сербии и проиграла со счётом 2:3.
На 14-й минуте Данило Пантич вывел сербов вперёд, а отыграться россияне сумели на 26-й минуте — Рифат Жемалетдинов счёт сравнял. На 33-й минуте хозяева вновь повели в счёте — точным ударом отметился Лука Йович. На перерыв команды ушли при равном счёте — в концовке первого тайма отличился Георгий Мелкадзе. Победный мяч сербы забили на 60-й минуте — Йович оформил дубль.
Подопечные Евгения Бушманова проиграли первый матч в текущем отборочном цикле. Следующий матч россияне проведут 10 ноября в гостях со сборной Армении.
Таблица группы 7: 1. Сербия — 9 очков (3 матча); 2. Россия — 7 (4); 3. Армения — 7 (5); 4. Австрия — 6 (3); 5. Гибралтар — 3 (6); 6. Македония — 3 (3).