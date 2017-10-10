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Молодёжная сборная России проиграла сербам в отборочном матче ЧЕ-2019

10 октября 2017, вторник. 20:52 Футбол

Молодёжная сборная России в матче отборочного турнира ЧЕ-2019 U21 в Нови Саде встречалась со сборной Сербии и проиграла со счётом 2:3.

На 14-й минуте Данило Пантич вывел сербов вперёд, а отыграться россияне сумели на 26-й минуте — Рифат Жемалетдинов счёт сравнял. На 33-й минуте хозяева вновь повели в счёте — точным ударом отметился Лука Йович. На перерыв команды ушли при равном счёте — в концовке первого тайма отличился Георгий Мелкадзе. Победный мяч сербы забили на 60-й минуте — Йович оформил дубль.

Подопечные Евгения Бушманова проиграли первый матч в текущем отборочном цикле. Следующий матч россияне проведут 10 ноября в гостях со сборной Армении.

Таблица группы 7: 1. Сербия — 9 очков (3 матча); 2. Россия — 7 (4); 3. Армения — 7 (5); 4. Австрия — 6 (3); 5. Гибралтар — 3 (6); 6. Македония — 3 (3).

U21 ЧЕ-2019
10 октября 2017, вторник. 19:00 МСК
Сербия U21
3 : 2
Россия U21
1:0 – Пантич – 14, 1:1 – Жемалетдинов – 26, 2:1 – Йович – 33, 2:2 – Мелкадзе – 42, 3:2 – Йович – 60
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Молодёжная сборная России — Футбол Сборная Сербии - Футбол
Новости. Футбол
10 октября 2017, вторник
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