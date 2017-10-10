Заболотный: не сказал бы, что кто-то в сборной России недооценивал соперника

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от товарищеского матча с командой Ирана. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась вничью со счётом 1:1. На 57-й минуте Сердар Азмун вывел иранскую команду вперёд, а на 74-й минуте Дмитрий Полоз счёт сравнял. Заболотный появился на поле на 83-й минуте.
«Каждый раз, когда выходишь на поле и тебе даётся маленький отрезок времени, ты должен отработать на сто процентов. Лично мне этот отрезок даётся нормально. Бывает, ты входишь в игру удачно, бывает — неудачно. Это стечение обстоятельств. Думаю, сегодня можно было лучше выйти. Иранская команда очень организованная, она играет хорошо в обороне. Не зря они пропустили мало мячей в своей квалификации. Мы об этом знали и готовились к этому. То, что на контратаке они забили гол, — это стечение обстоятельств. Мы контролировали игру и вели её к победе. К сожалению, пропустили такой гол, но бывает всякое. Так сложился этот матч. Я думаю, что у нас хорошая команда, и мы будем двигаться дальше. Отменённый гол? Я знаю правила, и я должен быть на метр от вратаря. Думаю, я всё делал правильно и не мешал вратарю. Считаю, что арбитр ошибся, но это его решение.
Мы готовимся к чемпионату мира и тренируем официальные матчи. Для нас это был принципиальный матч, и большинство в команде отнеслось к игре как к матчу чемпионата мира. Настрой был стопроцентный, я бы не сказал, что кто-то недооценивал соперника. Сборная России должна побеждать в каждом матче, и мы будем делать это в следующей игре. Чувствуется атмосфера будущего чемпионата мира. Очень приятно, что нас пришли поддержать так много людей даже в товарищеской игре. Представляю, что будет на чемпионате мира. Мы рады видеть столько народу на матчах, и приятно, что люди ходят на стадион. «Казань Арена» — классный стадион, всё грамотно сделано. Приятно видеть, что в футбол вкладываются со всей серьёзностью», — цитирует Заболотного «Татар-информ».