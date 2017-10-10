Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018

По итогам последнего дня группового этапа европейской квалификации чемпионата мира 2018 года определились все участники стыковых матчей, которые пройдут в ноябре.
В стыковых матчах сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии, Греции и Хорватии. Худшей сборной, занявшей второе место, стала Словакия (18 очков), она не сыграет на ЧМ-2018.
Жеребьёвка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября. Команды будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, опубликованным за день до жеребьёвки. Четыре сборные с более высоким рейтингом попадут в первую корзину, остальные четыре — во вторую. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября.
Сборная Португалии пробилась на ЧМ-2018, обыграв швейцарцев