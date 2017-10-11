Криушенко: сборная Франции в матче с Беларусью старалась играть осторожно

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко выступил на пресс-конференции после заключительного матча отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Франции. Белорусская сборная в гостях потерпела поражение со счётом 1:2 и заняла последнее место в группе A.
«Прежде всего, хочу поблагодарить ребят за игру. Немножко неоднозначной она получилось: в середине тайма просели и пропустили два гола, причём второй не совсем обязательный. Молодцы, что достаточно быстро вернулись в игру, забили гол, который придал нам уверенности и добавил мотивационный импульс. Во втором тайме сыграли более уверенно и надёжно, практически не дав сопернику ничего создать. Были подходы, к сожалению, не смогли ничего выдавить. Ну и момент на последних минутах говорит о том, что команда сражалась и боролась за очки и результат. К сожалению, пока немножко нам не хватает. Ну и хочу поздравить сборную Франции с выходом на мундиаль. Сильная сборная, один из лидеров мирового футбола – будет интересно смотреть за соперником в России. Думаю, на чемпионате мира Франция будет одним из фаворитов.
Что касается игры сборной Франции, то команда старалась играть достаточно осторожно. Понятно, более техничные игроки, с хорошей скоростью, играли в контроль. Но играли аккуратно, чтобы не пропустить контратаку. Поведя в счёте, может, чуть-чуть успокоились. Но этот забитый гол добавил игре напряжения. Команда играла по счёту, скажу так», — приводит слова Криушенко официальный сайт белорусской федерации футбола.