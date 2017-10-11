Президент «Лиона»: Толиссо — лучший игрок сборной Франции в матче с Беларусью

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс похвалил полузащитника сборной Франции Корентина Толиссо за его игру в матче отборочного цикла ЧМ-2018 с командой Беларуси. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу французов. Этот результат позволил Франции занять первое место в группе A и выйти в финальную стадию чемпионата мира.
«Корентин — лучший игрок сборной Франции сегодня. Какая сила, какое мастерство! Настоящее удовольствие и большая гордость смотреть на его игру», — написал Оляс на своей странице в «Твиттере».
Толиссо является воспитанником «Лиона», откуда летом 2017 года перешёл в «Баварию».