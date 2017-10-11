Пайет: Франция не всегда играла хорошо, но я предпочту сыграть плохо и победить

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайет прокомментировал победу над командой Беларуси (2:1) в заключительном матче европейского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Этот результат позволил французам занять первое место в группе A и выйти в финальную стадию чемпионата мира.
«Мы не единственные, у кого были проблемы в квалификации. Тем не менее мы завершили отборочный раунд с преимуществом в 4 очка над ближайшим соперником. Это была хорошая кампания, ведь мы проиграли всего один матч. Однако нам нужно улучшать свою игру для более серьёзных стадий.
Знали, что в случае победы над Беларусью точно выйдем на чемпионат мира. Нам нужно было забить быстрый гол. Во втором тайме мы уверенно удерживали преимущество. Мы знаем, что можем добиться большего, и с оптимизмом смотрим в будущее. В квалификации мы не всегда играли хорошо, но я предпочту сыграть плохо и победить", — приводит слова Пайета L’Equipe.