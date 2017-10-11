Маскерано показал видео из раздевалки сборной Аргентины после выхода на ЧМ-2018

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано в социальной сети опубликовал видео из раздевалки своей команды, отмечающей выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России.
Сборная Аргентины в заключительной встрече отборочного турнира на выезде обыграла команду Эквадора (3:1) благодаря хет-трику нападающего Лионеля Месси. Этот результат вывел аргентинцев с третьего места в группе в финальную стадию мирового первенства.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Хавьера Маскерано.
Видео: Месси сделал хет-трик и вывел Аргентину на ЧМ-2018