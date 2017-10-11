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Наставник сборной Австралии может уйти в отставку даже в случае попадания на ЧМ

11 октября 2017, среда. 10:47 Футбол

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу может покинуть свой пост, даже если выведет команду в финальную часть чемпионата мира — 2018. Австралийцы в межконтинентальных стыковых матчах будут противостоять команде Гондураса. Встречи, скорее всего, пройдут 6 и 14 ноября.

В австралийских СМИ муссируется информация, что после ноябрьских стыковых матчей Постекоглу в любом случае покинет команду, однако сам специалист пока отказывается комментировать данные сообщения.

«Мне известно о сегодняшних сообщениях, в которых говорится, что в следующем месяце я уйду с поста главного тренера «соккеруз». Мой единственный акцент делается на подготовку команды к нашим финальным квалификационным матчам. Я не допущу, чтобы что-то помешало нашему выходу в четвёртый раз подряд на чемпионат мира", — цитирует специалиста AP News.

Сборная Австралии на стадии 4-го отборочного раунда чемпионата мира 2018 года с трудом смогла обыграть команду Сирии по итогам двух встреч, после чего Постекоглу также получил немало критики.

«Меня просто поражает, что люди продолжают думать, что это должно было быть легко», — сказал Постекоглу после поединка.

Сборная Австралии обыграла Сирию и сохранила шансы выйти на ЧМ-2018
Источник: AP News Сообщить об ошибке
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Сборная Австралии - Футбол Ангелос Постекоглу
Новости. Чемпионат мира 2018
11 октября 2017, среда
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