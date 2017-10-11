Наставник сборной Австралии может уйти в отставку даже в случае попадания на ЧМ

Главный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу может покинуть свой пост, даже если выведет команду в финальную часть чемпионата мира — 2018. Австралийцы в межконтинентальных стыковых матчах будут противостоять команде Гондураса. Встречи, скорее всего, пройдут 6 и 14 ноября.
В австралийских СМИ муссируется информация, что после ноябрьских стыковых матчей Постекоглу в любом случае покинет команду, однако сам специалист пока отказывается комментировать данные сообщения.
«Мне известно о сегодняшних сообщениях, в которых говорится, что в следующем месяце я уйду с поста главного тренера «соккеруз». Мой единственный акцент делается на подготовку команды к нашим финальным квалификационным матчам. Я не допущу, чтобы что-то помешало нашему выходу в четвёртый раз подряд на чемпионат мира", — цитирует специалиста AP News.
Сборная Австралии на стадии 4-го отборочного раунда чемпионата мира 2018 года с трудом смогла обыграть команду Сирии по итогам двух встреч, после чего Постекоглу также получил немало критики.
«Меня просто поражает, что люди продолжают думать, что это должно было быть легко», — сказал Постекоглу после поединка.