Роналду повторил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче квалификации чемпионата мира 2018 года с Андоррой повторил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ.
5 октября нападающий сборной Польши Роберт Левандовски оформил хет-трик в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Армении, доведя число голов в девяти играх нынешнего отборочного турнира до 15. Теперь Роналду повторил рекорд европейских отборочных циклов чемпионатов мира, открыв счёт в игре с Андоррой и забив свой 15-й мяч в квалификации.
Сборным Португалии и Польши осталось провести в квалификации по одному матчу.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча ЧМ-2018 Андорра — Португалия.
Левандовски установил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ