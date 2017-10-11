Бернард: не хотел заставлять себя играть в «Шахтёре» под руководством Луческу

Полузащитник «Шахтёра» Бернард рассказал, что у него были проблемы в то время, когда донецкую команду возглавлял Мирча Луческу, ныне возглавляющий сборную Турции.
«Один из худших моментов в «Шахтёре» – когда у меня были проблемы с бывшим тренером Мирчей Луческу. Я признаю, что совершил ошибки в каких-то моментах, но и он тоже был неправ. Это момент, который не хочется вспоминать. Я не хотел заставлять себя играть, но мне удалось преодолеть это, и доказательством тому является моя игра под руководством Паулу Фонсеки.
Бразильцы, которые приезжают сюда, воспринимают чемпионат Украины как трамплин и мечтают отправиться в более сильные европейские чемпионаты, потому что знают, что чемпионат Украины потерял много после политического кризиса в стране. Несколько клубов вообще прекратили существование, потому что у них не было инвестиций и денег», – цитирует Бернарда UOL.