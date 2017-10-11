До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Кузяев не смог начать матч с Ираном с первых минут из-за рецидива

11 октября 2017, среда. 16:03 Футбол

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев мог начать товарищеский матч с Ираном (1:1) в стартовом составе, но из-за рецидива появился на поле лишь на 60-й минуте. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал главный тренер Станислав Черчесов.

«Не надо обижать игроков, у нас в сборной нет резервистов. Играли на третий день, плюс многие игроки в клубах играют каждые три дня. Условно «Спартак» будет через три дня играть, ЦСКА через четыре, «Зенит» через пять. Всё учитываем. Работаем и на себя, и на клуб, чтобы не загнать футболистов. Если нужно кого-то подменить — делаем. Далер Кузяев мог играть с первых минут, но у него обнаружился рецидив. Во втором матче его хватило на 30 минут. Удовольствие получил, а в клуб отправили здоровым. Мы для себя наметили план – две игры. Какие-то вещи нужно теперь понять и учесть. Если не изменит их сейчас, то когда? Можно менять по-разному, ео в следующих играх точно будут замены», — рассказал Черчесов.

Черчесов: в этот раз с листа сборная России сыграла продуктивнее и правильнее
Источник: Россия 24 Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Ирана — Футбол Сборная России — Футбол ФК Зенит Далер Кузяев Станислав Черчесов Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
11 октября 2017, среда
16:05 Видаль объявил о завершении международной карьеры
16:03 Кузяев не смог начать матч с Ираном с первых минут из-за рецидива
15:48 СМИ: сборные Перу и Колумбии договорились об устраивающей ничьей по ходу матча
14:30 Нападающий Уолтерс не поможет сборной Ирландии в стыковых матчах ЧМ-2018
13:53 Линекер: если Месси не лучший на все времена, то я чёртова курица
13:26 Роналду: отличные командные усилия. Россия, мы идём
13:11 В Бельгии ждут победы от сборной на чемпионате мира 2018 года
12:22 Роналду стал лидером европейской квалификации к ЧМ-2018 по количеству ударов
12:20 Мексиканец Очоа забил автогол после того, как мяч попал ему в голову
12:13 Жена Браво: большинство рвали задницы, а другие не тренировались из-за похмелья
12:07 Президент Федерации футбола Франции: не спешим продлевать контракт с Дешамом
11:32 Промес — Роббену: спасибо за всё, маэстро!
11:22 Защитник сборной США: этот автогол будет преследовать меня всю жизнь
11:14 Матюиди сравнил выход в составе сборной Франции на ЧМ-2018 с волшебством
11:05 Зинченко: Шевченко сказал, что у сборной Украины есть будущее
11:03 Лидер рок-группы U2 на концерте в Аргентине назвал Месси богом
10:47 Наставник сборной Австралии может уйти в отставку даже в случае попадания на ЧМ
10:39 Начала работу служба поддержки по бесплатному проезду болельщиков ЧМ-2018
10:37 Маскерано показал видео из раздевалки сборной Аргентины после выхода на ЧМ-2018
10:11 Лебедев: в США могут сказать, что не вышли на ЧМ-2018 из-за российских хакеров
10:00 Спортивный директор «Боруссии» — о травме Пищека: мне всё это осточертело
09:57 В Панаме объявлен выходной в связи с выходом национальной команды на ЧМ-2018
09:53 Защитник «Амкара» Занев получил травму в сборной Болгарии
09:36 Тите: Бразилия — один из главных фаворитов ЧМ-2018 в России
09:25 Полузащитник сборной Аргентины Ригони: горд быть частью этой команды!
09:21 Определился состав первой корзины при жеребьёвке финального турнира ЧМ-2018
09:15 Стали известны сборные, которые будут посеяны в стыковых матчах ЧМ-2018
09:09 Суарес: было бы трудно видеть Месси вне чемпионата мира
09:00 Бернарду Силва: теперь Португалия постарается выиграть чемпионат мира
08:33 Дибала: счастлив, что играю с Месси и вижу его рядом с собой
08:30 Паредес: нет слов, чтобы описать, что чувствуют аргентинцы после выхода на ЧМ
08:09 Икарди не сомневается, что лучшим игроком мира является Месси
07:57 Видео: Месси сделал хет-трик и вывел Аргентину на ЧМ-2018
07:52 Месси: было бы сумасшествием не участвовать в чемпионате мира
07:50 Пайет: Франция не всегда играла хорошо, но я предпочту сыграть плохо и победить
07:47 Жена Месси — Лионелю: ты заслуживаешь выхода на ЧМ больше, чем кто-либо
07:42 Ди Мария: малыш Месси был великолепен
07:32 Наставник сборной Бразилии Тите: Медель оскорбил мать Неймара
07:19 Маскерано: Месси снова доказал, что является хозяином игры
07:18 Наставник сборной США — о невыходе на ЧМ-2018: это позор
07:11 Ромеро: Месси взвалил сборную на свои плечи и вновь сотворил чудо
07:00 Капитан Смолов, воздушный поцелуй Азмуна и кулак Черчесова. Фото Россия – Иран
06:56 Болельщики Панамы вывесили баннер на русском языке во время матча с Коста-Рикой
06:36 Месси: увидимся в России в 2018 году!
06:31 Панама сыграет на ЧМ-2018 в России благодаря голу, которого не было
Все новости RSS
Партнерский контент