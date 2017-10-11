Кузяев не смог начать матч с Ираном с первых минут из-за рецидива

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев мог начать товарищеский матч с Ираном (1:1) в стартовом составе, но из-за рецидива появился на поле лишь на 60-й минуте. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал главный тренер Станислав Черчесов.
«Не надо обижать игроков, у нас в сборной нет резервистов. Играли на третий день, плюс многие игроки в клубах играют каждые три дня. Условно «Спартак» будет через три дня играть, ЦСКА через четыре, «Зенит» через пять. Всё учитываем. Работаем и на себя, и на клуб, чтобы не загнать футболистов. Если нужно кого-то подменить — делаем. Далер Кузяев мог играть с первых минут, но у него обнаружился рецидив. Во втором матче его хватило на 30 минут. Удовольствие получил, а в клуб отправили здоровым. Мы для себя наметили план – две игры. Какие-то вещи нужно теперь понять и учесть. Если не изменит их сейчас, то когда? Можно менять по-разному, ео в следующих играх точно будут замены», — рассказал Черчесов.