Самедов – о сборной России: спасибо тренеру, команде и всем, кто верит

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов после двух товарищеских матчей с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1), которые состоялись в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, оставил сообщение в «Инстаграме», поблагодарив всех за поддержку.
«Две игры позади. Спасибо тренеру, команде и всем, кто верит!» — говорится в сообщении.
В матче против Южной Кореи Александр Самедов отыграл 64 минуты, а в поединке с Ираном вышел на замену на 66-й минуте, заняв место защитника Марио Фернандеса.
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