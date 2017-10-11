Пареха перенесёт операцию и не поможет «Севилье» в матче со «Спартаком»

Капитан «Севильи» Николас Пареха перенесёт операцию в связи с пубалгией (паховой грыжей, профессиональной болезнью футболистов).
Этот недуг начал беспокоить защитника в феврале, что не мешало ему выходить на поле, а летом после проведения определённой работы по восстановлению дискомфорт стал меньше. Болезнь вновь дала о себе знать в конце августа, когда аргентинец был заменён после первого тайма матча 2-го тура испанской Примеры с «Хетафе». С тех пор применялись консервативные методы лечения, но желаемого эффекта достигнуто не было, поэтому было принято решение по поводу операции, которая пройдёт 12 октября в Барселоне.
33-летний футболист пропустит несколько недель, а следовательно, не сможет помочь испанской команде в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» 17 октября в Москве. Вторая игра между «Севильей» и бывшим клубом Парехи состоится в Испании 1 ноября. Будет ли он в строю к этому матчу, пока не известно.