Игроки «Тоттенхэма» Роуз и Ламела вернулись к тренировкам с командой

Двое игроков «Тоттенхэм Хотспур» — защитник Дэнни Роуз и полузащитник Эрик Ламела — 11 октября провели тренировку вместе с остальной командой, сообщает официальный «твиттер» «шпор». Англичанин и аргентинец продолжают работу над полноценным возвращением в строй.
Отметим, что 27-летний Роуз из-за травмы колена не играет с января, в мае у него возникли проблемы с восстановлением, и ему была сделана операция. 25-летний Ламела не выходит на поле почти год из-за проблем с бедром. О том, когда Роуз и Ламела смогут принимать участие в матчах, лондонский клуб не сообщает.
Защитник «Тоттенхэма» Роуз перенёс операцию и вернётся в следующем сезоне