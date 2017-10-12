Фалькао: пытался донести до сборной Перу информацию о турнирных раскладах

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао признался, что во время отборочного матча ЧМ-2018 с командой Перу при счёте 1:1 он рассказывал сопернику турнирные расклады.
«Мы знали, как проходят другие матчи, и играли, держа в уме турнирную таблицу. В определённый момент я попытался донести эту информацию до сборной Перу», — приводит слова Фалькао The Telegraph.
После обращения Фалькао капитан перуанцев Хосе Паоло Герреро призвал своих партнёров по национальной команде успокоиться, а матч так и завершился вничью. По итогам квалификационного раунда сборная Колумбии, набрав 27 очков, заняла 4-е место, дающее право играть на ЧМ-2018. Перу (26 очков) расположилась на 5-й строчке, которая позволяет принять участие в стыковых играх.
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