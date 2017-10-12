Врач: на травму Дембеле могло повлиять давление после перехода в «Барселону»

Финский доктор Сакари Орава, прооперировавший новичка «Барселоны» Усмана Дембеле считает, что на повреждение нападающего могло повлиять в том числе давление, оказываемое на игрока после его перехода в каталонский клуб за € 150 млн… Форвард получил травму подколенного сухожилия в матче с «Хетафе» и вынужден пропустить около четырёх месяцев.
«На этот момент восстановление Дембеле проходит неплохо. Я нахожусь в постоянном контакте с врачом «Барселоны» доктором Пруно, который отвечает за отправку мне отчётов по футболисту, и на данный момент всё идёт правильным курсом.
Он, как и все молодые парни в его возрасте, очень оптимистичен, но предпочтительнее быть осторожным. Может быть, это была ошибка молодости, из-за которой он раньше не сказал о том, что чувствовал дискомфорт в этой области. Давление, которому он подвергался после перехода в «Барселону», могла также повлиять на травму», — цитирует медика издание The Sun.