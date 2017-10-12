В «Баварии» хотят предложить Саньолю должность в менеджменте клуба

Руководство «Баварии» ведёт переговоры с Вилли Саньолем, который был ассистентом бывшего главного тренера команды Карло Анчелотти, сообщает Bild.
После увольнения итальянского специалиста Саньолю сообщили, что он не войдёт в тренерский штаб нового наставника немецкого гранда Юппа Хайнкеса, но хотят предложить должность в менеджменте клуба. Сам Саньоль хотел бы работать тренером, имея контракт с мюнхенцами до 2019 года.
«Между нами пока нет соглашения. Переговоры продолжаются», — сказал в связи с этим председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
После отставки Анчелотти и до назначения Хайнкеса Саньоль исполнял обязанности главного тренера команды.
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