Мюллер не хочет делать из Анчелотти козла отпущения

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер считает, что не надо винить в неудачах команды лишь бывшего главного тренера Карло Анчелотти. Итальянский специалист 28 сентября был уволен руководством немецкого гранда, а заменил его на этом посту Юпп Хайнкес, ранее уже работавший у руля «Баварии».
«Если команда на поле не демонстрирует соответствующей игры и не оправдывает ожиданий, то в этом виноваты преимущественно футболистами. Мы должны быть реалистами, не стоит делать из Анчелотти козла отпущения. И мы не должны теперь думать, что у нас автоматически всё будет складываться удачно», — цитирует Мюллера интернет-портал Goal.
Хайнкес призывает Мюллера найти мотивацию и попотеть на тренировках